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Espreso.tvОбществоВерховный суд отменил указ Порошенко об увольнении судьи Майдана Царевич

Верховный суд отменил указ Порошенко об увольнении судьи Майдана Царевич


фото: galychyna.if.ua
Верховный суд отменил указ пятого президента Украины Петра Порошенко об увольнении судьи Печерского райсуда Киева Оксаны Царевич, которая лишала водительских прав "Автомайдановцев"

Об этом сообщает проект Prosud y Facebook.

"Это означает ее фактическое восстановление, право на огромные компенсации за наш с вами счет. Также Царевич могут вернуть право осуществлять правосудие. Ранее ее уже оправдали от совершения преступления. Теперь вернули должность", - говорится в сообщении.

  • Напомним, что дело против судьи Царевич было открыто Высшим советом юстиции по заявлению прокурора Печерского района Киева от 12 декабря 2014 года и касалось действий судьи при рассмотрении дел против участников Революции Достоинства. Царевич подозревается в принятии неправосудных решений против активистов Автомайдана.
  • 29 сентября 2016 года президент Украины Петр Порошенко уволил судью Оксану Царевич из Печерского райсуда Киева за нарушение присяги.
  • Высший административный суд Украины отказал в удовлетворении иска экс-судьи Печерского райсуда Киева Оксаны Царевич о восстановлении в должности.
  • В июне 2020 года Шевченковский райсуд Киева признал бывшую Оксану Царевич невиновной по делу о незаконном лишении водительских прав активистов Автомайдана.

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