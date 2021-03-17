В Житомире арестовали мужчину, повредившего памятник Небесной Сотни

17 марта, 2021, 19:27

В Житомире взяли под стражу мужчину, который повредил памятник Героям Небесной Сотни

Об этом сообщила областная прокуратура в Facebook.

"Богунским районным судом подозреваемому применена мера пресечения содержание под стражей сроком на 60 суток", - говорится в сообщении.

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Мужчине инкриминируется совершение преступления по ч. 2 ст. 297 УК Украины (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего).