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Espreso.tvОбществоВ Житомире арестовали мужчину, повредившего памятник Небесной Сотни

В Житомире арестовали мужчину, повредившего памятник Небесной Сотни


фото: facebook.com/Volodymir.Ilich.Fedorenko
В Житомире взяли под стражу мужчину, который повредил памятник Героям Небесной Сотни

Об этом сообщила областная прокуратура в Facebook.

"Богунским районным судом подозреваемому применена мера пресечения содержание под стражей сроком на 60 суток", - говорится в сообщении.

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Мужчине инкриминируется совершение преступления по ч. 2 ст. 297 УК Украины (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего).

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