В Житомире арестовали мужчину, повредившего памятник Небесной Сотни
17 марта, 2021, 19:27
В Житомире взяли под стражу мужчину, который повредил памятник Героям Небесной Сотни
Об этом сообщила областная прокуратура в Facebook.
"Богунским районным судом подозреваемому применена мера пресечения содержание под стражей сроком на 60 суток", - говорится в сообщении.
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Мужчине инкриминируется совершение преступления по ч. 2 ст. 297 УК Украины (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего).
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