В Винницкой области умер трехлетний мальчик с пневмонией, в прошлом году его спасли от коронавируса
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Павлик уже на небесах. Пол часа назад ребенок умер в больнице, не приходя в сознание", - написал Вацак.
Мальчик попал в реанимацию 13 марта, был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.
Во время пребывания в больнице ребенок был подключен к аппарату ИВЛ.
Год назад двухлетний Павлик стал наименьшим пациентом Украины, больным COVID-19. Перенесенная болезнь и пребывания на аппарате ИВЛ не прошли для него без последствий. Ребенок нуждался в длительной реабилитации и особого ухода. После трехмесячного пребывания в Винницкой областной детской больницы мальчик начал реагировать на свет и звуки, мог держать игрушку в руке.
За время пребывания дома, в многодетной семье, состояние малыша ухудшилось.
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