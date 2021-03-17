В Винницкой области умер трехлетний мальчик с пневмонией, в прошлом году его спасли от коронавируса

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Павлик уже на небесах. Пол часа назад ребенок умер в больнице, не приходя в сознание", - написал Вацак.

Мальчик попал в реанимацию 13 марта, был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

"Павлика привезла скорая в крайне тяжелом состоянии: двусторонняя пневмония, деструкция легких, правосторонний пневмоторакс (навоз в правой области легких). Ребенок ослаблен, запущен, с большими участками (устаревших!) пролежней, с критическим весом в 12 кг! Знаю, что после перенесенного год назад коронавируса, у Павлика энцефалопатия ", - говорится в сообщении.

Во время пребывания в больнице ребенок был подключен к аппарату ИВЛ.

Год назад двухлетний Павлик стал наименьшим пациентом Украины, больным COVID-19. Перенесенная болезнь и пребывания на аппарате ИВЛ не прошли для него без последствий. Ребенок нуждался в длительной реабилитации и особого ухода. После трехмесячного пребывания в Винницкой областной детской больницы мальчик начал реагировать на свет и звуки, мог держать игрушку в руке.

За время пребывания дома, в многодетной семье, состояние малыша ухудшилось.