В Украине запустили информационную кампанию "Пристібайся - не жахайся" (пристегивайся - не пугайся)

17 марта, 2021, 20:22

В Украине началась информкампания, чтобы люди пристегивались в автомобилях

Об этом сообщает патрульная полиция в Facebook.

Кампания призвана стимулировать украинцев пристегиваться ремнями безопасности - в том числе и на задних сиденьях.

"Кампания начнется с Киева и пригородов, а затем охватит другие города в регионах. В этот период полиция будет рассказывать водителям и пассажирам на дорогах, почему важно пристегиваться. Также в разных городах полиция обустроит специальные информационно-демонстрационные зоны с симулятором столкновения, где можно будет безопасно почувствовать на себе, что происходит с человеком в авто во время столкновения. А юных пассажиров ждут специальные уроки от патрульных о том, как обезопасить себя во время поездки на заднем сиденье авто", - говорится в сообщении.

О событиях во время кампании читайте здесь .