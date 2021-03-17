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Espreso.tvОбществоВ Украине запустили информационную кампанию "Пристібайся - не жахайся" (пристегивайся - не пугайся)

В Украине запустили информационную кампанию "Пристібайся - не жахайся" (пристегивайся - не пугайся)

В Украине началась информкампания, чтобы люди пристегивались в автомобилях

Об этом сообщает патрульная полиция в Facebook.

Кампания призвана стимулировать украинцев пристегиваться ремнями безопасности - в том числе и на задних сиденьях.

"Кампания начнется с Киева и пригородов, а затем охватит другие города в регионах. В этот период полиция будет рассказывать водителям и пассажирам на дорогах, почему важно пристегиваться. Также в разных городах полиция обустроит специальные информационно-демонстрационные зоны с симулятором столкновения, где можно будет безопасно почувствовать на себе, что происходит с человеком в авто во время столкновения. А юных пассажиров ждут специальные уроки от патрульных о том, как обезопасить себя во время поездки на заднем сиденье авто", - говорится в сообщении.

О событиях во время кампании читайте здесь .

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