В Украине в этом году снимут 125 фильмов и сериалов, - Госкино

17 марта, 2021, 15:04

В 2021 году при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино снимут 125 фильмов и сериалов

Об этом заявила председатель Государственного агентства по вопросам кино Марина Кудерчук в комментарии телеканалу "Дом" .

Украина планирует в этом году снять 125 фильмов и сериалов, на это в бюджете предусмотрено 600 млн грн.

В Госкино отметили, что всего за последние семь лет в поддержку кино выделено более 1,5 млрд грн, также Госкино поддерживает производство мультфильмов.

"Ближайшая анимация - мультфильм "Віктор Робот". В начале 2022 года ожидаем анимационный фильм "Мавка. Лісова пісня" по Лесе Украинский. А также" Чарівнолісся "- сейчас выходит яркая книга, а также создается анимация", - заявила председатель Государственного агентства по вопросам кино Марина Кудерчук.

Также, в Украине планируют выпускать и фильмы для детей. Претенденты на господдержку представят свои проекты на ближайшем отборочном конкурсе Госкино.

"К сожалению, на прошедшем конкурсе у нас не было победителей среди детских фильмов. Предложенным проектам эксперты поставили довольно низкие оценки. Поэтому в прошлом году в запуске не было ни одного детского фильма, хотя нам очень не хватает детских мотивационных фильмов. Надеюсь, что в этом году проекты будут сильнее, и мы получим качественное детское кино", - добавила она.

С прошлого года Госкино поддерживает также производство сериалов, в 2020 году конкурс выиграли три проекта.

"Один из них -" Кава з кардамоном ", сериал сейчас в активном запуска. Это совместный проект с польскими коллегами. Он одновременно выйдет в Украине на канале "СТБ", а в Польше - на центральном канале страны", - рассказала Кудерчук.

Она уточнила, что есть три вида господдержки украинского кинопроизводства - до 100% финансирования, до 80% и до 50%.

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