В Тернополе в ДТП попала машина с вакциной от коронавируса, есть пострадавшие

17 марта, 2021, 19:44

В Тернополе Ford протаранил Renault, в котором перевозили вакцину от коронавируса. Пострадали три человека

Об этом передает полиция области.

Авария произошла 17 марта около полудня в Тернополе на улице Микулинецкой.

По предварительной информации, автомобиль марки Renault Duster, принадлежащей медучреждению, остановился на регулируемом пешеходном переходе. В этот момент в него сзади въехало другое авто.

Предварительная причина аварии - несоблюдение дистанции водителем Ford.

Автомобиль медпомощи двигался в направлении города Бучач. Он вез вакцину от Covid-19.

На момент удара в Renault, кроме водителя, было еще четверо пассажиров. Трое из них обратились за медпомощью. Ампулы с вакциной не повреждены.

Решается вопрос о внесении данного факта в ЕРДР согласно статье 286 УК.

Фото: tp.npu.gov.ua

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