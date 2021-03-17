В Тернополе в ДТП попала машина с вакциной от коронавируса, есть пострадавшие
Об этом передает полиция области.
Авария произошла 17 марта около полудня в Тернополе на улице Микулинецкой.
По предварительной информации, автомобиль марки Renault Duster, принадлежащей медучреждению, остановился на регулируемом пешеходном переходе. В этот момент в него сзади въехало другое авто.
Предварительная причина аварии - несоблюдение дистанции водителем Ford.
Автомобиль медпомощи двигался в направлении города Бучач. Он вез вакцину от Covid-19.
На момент удара в Renault, кроме водителя, было еще четверо пассажиров. Трое из них обратились за медпомощью. Ампулы с вакциной не повреждены.
Решается вопрос о внесении данного факта в ЕРДР согласно статье 286 УК.
Фото: tp.npu.gov.ua
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