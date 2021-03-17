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Espreso.tvОбществоВ работе Google произошел короткий сбой

В работе Google произошел короткий сбой

Поиск Google перестал работать примерно в 18:49 по Киеву

Об этом сообщает Downdetector.

В течение десяти минут поиск Google не работал на смартфонах и ПК различных операторов в Украине.

Пользователи начали массово сообщать о сбое поискового сервиса на сайт Downdetector в 18:49.

При применении VPN поиск Google начинает работать.

 

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