В Офисе президента ожидают рост ВВП Украины на 5,1% в 2021 году
17 марта, 2021, 11:46
Заместитель председателя Офиса президента Юлия Свириденко ожидает рост ВВП Украины на 5,1% в 2021 году
Об этом пишет "Интерфакс-Украина" .
"В 2021-м наши ожидания - это рост ВВП на уровне 5,1%", - цитирует агентство слова Свириденко.
Она добавила, что для достижения такого роста должны быть внедрены соответствующие монетарные, фискальные меры, а также меры поддержки бизнеса.
Так, по ее словам, для ежегодного роста на 1-2% ВВП Украины требует минимум $ 3 млрд иностранных инвестиций в год.
- Напомним, падение украинского ВВП по итогам 2020 составил 4,2%.
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