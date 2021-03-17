В Китае заблокируют трансляцию Оскара

17 марта, 2021, 18:02

Китайские власти дали распоряжение местным медиа максимально ограничивать новостное освещение церемонии вручения Оскара в этом году из-за присутствия в одной из номинаций фильма о протестах в Гонконге

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что китайским медиа рекомендовали не транслировать церемонию вручения кинопремии "Оскар" в режиме реального времени и минимизировать освещения церемонии в целом.

В частности, причиной этого стала номинация в жанре "Лучший документальный короткометражный фильм" картины о гонконгских протестах 2019 года "Не разделяй" (Do Not Split).

Кроме того, потенциальным обладателем статуэтки за лучший фильм критики называют американского режиссера китайского происхождения Хлою Чжао с фильмом "Земля кочевников" (Nomadland), которая критиковала КНР в одном из интервью 2013 года.

Как известно, в Гонконге уже длительное время периодически протестуют против намерений китайских властей подавить гражданские свободы города.

Бывшая британская колония, Гонконг, вернулась в состав Китая 1 июля 1997 года с условием, что в течение 50 лет там будет сохраняться капиталистический строй и принцип "Гонконгом управляют гонконгцы". Материковый Китай в последнее время все больше наступает на демократические права на этой территории.

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