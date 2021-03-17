В Эстонии выявили два случая тромбоза после прививки от COVID-19 вакцинами AstraZeneca и Pfizer

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на советника по медицине Департамента лекарственных средств Алар Ирса.

Один человек получил прививку британско-шведским препаратом AstraZeneca, а другой - американским Pfizer. Умер вакцинированный AstraZeneca.

Также у 82-летнего мужчины после вакцинации Pfizer в кровеносном сосуде глаза возник тромбоз. У пенсионера ухудшилось зрение, но его жизни ничего не угрожает. Отмечается, что человек также принимал лекарство, для которого тромбоз является побочным эффектом.

Несмотря на это, Алара Ирс замечает, что Эстония должна продолжить использовать вакцину AstraZeneca. Это будет происходить до тех пор, пока не будет известно, что тромбоз вызвал именно препарат, а риск его введения больше, чем польза. К слову, ранее в стране фиксировали аллергические реакции после прививки. Кроме того, был зафиксирован случай тромбоза с летальным исходом.