В Днипре COVID-19 умер директор одной из городских больниц

17 марта, 2021, 16:26

В Днипре умер от осложнений COVID-19 директор городской больницы №4, депутат Днепропетровского областного совета Константин Чебанов

Об этом сообщил мэр Днипра Борис Филатов в Facebook.

"Ковид проклятый... Мы тянули Константина Чебанов, как могли. Каждый день мне докладывали о его состоянии здоровья. Не вытянули...", - написал Филатов.

Местные СМИ сообщают, что Чебанов с начала марта находился в реанимации в тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких.

Он возглавлял больницу №4 с 2002 года, а ранее восемь лет был главным врачом детской городской больницы №2. Ему было 64 года.

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