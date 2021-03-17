В Днепре прогремел взрыв в отделении "Ощадбанка"
17 марта, 2021, 11:02
В Днепре на проспекте Александра Поля прогремел взрыв в отделении "Ощадбанка"
Об этом сообщает "Информатор".
Местные жители рассказали, что взрыв произошел около 3:20. На место прибыли сотрудники полиции, следственного управления, службы охраны, а также взрывотехники.
Предварительно установлено, что взрыв произошел в районе входа в отделение у банкомата. Лица ответственных за произошедшее пока не установили.
Подробности выясняют правоохранители.
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