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Espreso.tvКультураВ Чехии вышла книга об истории Украины из архивов КГБ

В Чехии вышла книга об истории Украины из архивов КГБ

Труд историка Владимира Вятровича "История с грифом "Секретно". Украинский ХХ век", основанный на документах из архивов КГБ, издали на чешском языке

Книга на чешском языке вышла в свет в декабре 2020 года в издательстве "Academia" под названием "Ukrajinské 20.století: Utajované dějiny".

Перевод осуществлен Ритой Киндлеровой при содействии Украинского института книги.

Книгу можно приобрести в чешских книжных магазинах.

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