В Чехии вышла книга об истории Украины из архивов КГБ
17 марта, 2021, 17:50
Труд историка Владимира Вятровича "История с грифом "Секретно". Украинский ХХ век", основанный на документах из архивов КГБ, издали на чешском языке
Книга на чешском языке вышла в свет в декабре 2020 года в издательстве "Academia" под названием "Ukrajinské 20.století: Utajované dějiny".
Перевод осуществлен Ритой Киндлеровой при содействии Украинского института книги.
Книгу можно приобрести в чешских книжных магазинах.
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