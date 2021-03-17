В Боярке Киевской области прогремел взрыв на улице: погиб мужчина, планировавший взорвать свою знакомую

17 марта, 2021, 19:59

При взрыве в Боярке Киевской области, который произошел 16 марта, погиб 34-летний мужчина

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Отмечается, что при взрыве погиб 34-летний уроженец Крыма, который в течение длительного времени проживал в Киеве.

Как выяснилось, в городе Боярка жила бывшая подруга погибшего, которой он одолжил деньги. Но между молодыми людьми произошла ссора, поэтому мужчина стремился вернуть долг. Женщина отказалась отдавать деньги. Тогда мужчина не нашел ничего лучшего, как отомстить. Он оборудовал мастерскую, приобрел необходимы вещества и сделал самодельное взрывное устройство.

Мужчина приехал на такси к месту назначения и через несколько минут после того, как он вышел из автомобиля, раздался взрыв. До места жительства женщины он не дошел несколько метров - устройство взорвалось в его руках.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Следствие еще продолжается, правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства происшествия и проводить экспертизы.

16 марта, около 4:00 ночи в Боярке прогремел взрыв: полиция заявляет об одном вероятно убитом. Местные жители утверждают, что одного человека буквально разнесло на куски.

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