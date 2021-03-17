Украинскому поверенному в Москве МИД РФ выразил "решительный протест" за троллинг российских дипломатов

17 марта, 2021, 14:41

В Министерство иностранных дел Российской Федерации вызвали временного поверенного в делах Украины Василия Покотило

Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

Ему выразили протест из-за акции против дипломатов Посольства России в Украине, которая состоялась 16 марта.

"У здания посольства и проживания его сотрудников были расклеены плакаты с фотографиями дипломатов посольства и комментариями оскорбительного характера", - говорится в заявлении.

Отметим, речь идет о том, что в Киеве у мест проживания и работы российских дипломатов появились плакаты, на которых те признаются , что являются шпионами и признают Крым украинским.

"Украинскому дипломату было заявлено, что российская сторона рассматривает эту провокацию как очередное грубое нарушение Украиной положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года", - говорится в заявлении МИД РФ.

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