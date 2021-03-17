Украинскому поверенному в Москве МИД РФ выразил "решительный протест" за троллинг российских дипломатов
Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.
Ему выразили протест из-за акции против дипломатов Посольства России в Украине, которая состоялась 16 марта.
"У здания посольства и проживания его сотрудников были расклеены плакаты с фотографиями дипломатов посольства и комментариями оскорбительного характера", - говорится в заявлении.
Отметим, речь идет о том, что в Киеве у мест проживания и работы российских дипломатов появились плакаты, на которых те признаются , что являются шпионами и признают Крым украинским.
"Украинскому дипломату было заявлено, что российская сторона рассматривает эту провокацию как очередное грубое нарушение Украиной положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года", - говорится в заявлении МИД РФ.
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