Украина прервала работу политической подгруппы ТКГ из-за участия осужденной за терроризм "эксперта" из ОРДО, - Гармаш

17 марта, 2021, 21:08

Переговоры в политической подгруппе Трехсторонней контактной группе по Донбассу заблокированы из-за присутствия осужденной в Украине за терроризм "общественного эксперта" из ОРДО Майи Пироговой

Об этом сообщил представитель оккупированного Донбасса в украинской делегации Сергей Гармаш в Facebook.

"Мы с самого начала предупредили, что если осужденная за терроризм Майя Пирогова будет участвовать в работе ТКГ, украинская делегация выходит из комнаты (виртуальной) переговоров", - написал он.

Гармаш подчеркнул, что как только начался отчет, Пирогова появилась на заседании.

"Начался отчет политической подгруппы. Гражданка Пирогова рядом с Никаноровой, приглашенной РФ из ОРДО. Украинская делегация покинула комнату. Отчет политической группы заблокирован, как и сама группа. ТКГ начала заслушивать отчеты по другим рабочим группам, где нет Пироговой", - подытожил Гармаш.