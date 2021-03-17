Украина прервала работу политической подгруппы ТКГ из-за участия осужденной за терроризм "эксперта" из ОРДО, - Гармаш
Об этом сообщил представитель оккупированного Донбасса в украинской делегации Сергей Гармаш в Facebook.
"Мы с самого начала предупредили, что если осужденная за терроризм Майя Пирогова будет участвовать в работе ТКГ, украинская делегация выходит из комнаты (виртуальной) переговоров", - написал он.
Гармаш подчеркнул, что как только начался отчет, Пирогова появилась на заседании.
"Начался отчет политической подгруппы. Гражданка Пирогова рядом с Никаноровой, приглашенной РФ из ОРДО. Украинская делегация покинула комнату. Отчет политической группы заблокирован, как и сама группа. ТКГ начала заслушивать отчеты по другим рабочим группам, где нет Пироговой", - подытожил Гармаш.
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