Трейдеры с 17 марта могут самостоятельно выбирать таможенный режим для транзита товаров

17 марта, 2021, 11:18

Трейдеры с 17 марта могут самостоятельно выбирать одну из двух систем для помещения товаров под режим транзита: NCTS или национальную систему контроля доставки товара

Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.

Согласно сообщению, 16 марта завершился пилотный проект применения NCTS, который длился 4 месяца. На этом этапе с системой общего транзита работали четыре таможни Волынская, Киевская, Северная и Одесская. Трейдеры, которые участвовали в эксперименте, одновременно подавали две декларации: транзитную T1UA и привычную ЭЭ.

По словам национальной координатор по вопросам общего транзита, начальницы отдела специальных транзитных упрощений Департамента внедрения международной транзитной системы Гостаможслужбы Алины Брендак, таможня готова начать применение режима общего транзита наравне с национальной системой контроля доставки товаров, которая до сих пор была единственной транзитной системой в Украине.

По ее словам, во время пилотного проекта было отработано различные сценарии работы с декларациями и проверено работоспособность системы. Кроме того, за это время было принято почти все нормативно-правовые акты, необходимые для полномасштабного применения NCTS.

Также в ближайшее время ожидается принятие документов об особенностях работы с финансовыми гарантами и финансового обеспечения в системе общего транзита. До их принятия для обеспечения перемещения товаров в режиме совместного транзита будет использоваться денежный залог.

В пресс-службе отметили, что к применению NCTS постепенно будет подключен все таможни. Первыми станут таможни на западной границе, потом - самые внутренние таможни и в дальнейшем - другие таможни.

При этом трейдеры смогут самостоятельно выбирать систему, в которую он хочет подать транзитную декларацию. В зависимости от выбранной системы, он заполняет декларацию или T1UA, или привычную ЭЭ.

В ведомстве также отметили, что правила транзита в двух системах различны. Применение NCTS позволяет начать "накопления" 50 деклараций, необходимых для подачи на получение специальных транзитных упрощений.

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