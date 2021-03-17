Трамп заявил, что хотел бы побороться за пост президента США с Меган Маркл
Об этом сообщает Fox News.
Таким образом бывший глава Белого дома прокомментировал слухи о том, что Меган Маркл уже встречалась с представителями демократов.
"Я надеюсь, что так и будет. Если это произойдет, то я еще больше буду настроен к тому, чтобы баллотироваться", - заявил Трамп.
Комментируя скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри ведущей Опре Уинфри, Трамп сообщил, что поддерживает королеву Великобритании.
"Я знаю королеву. Я встречался с королевой, и я думаю, что королева - потрясающая личность, и я не сторонник Меган", - заявил Трамп.
Неделю назад актриса Меган Маркл и принц Гарри дали скандальное интервью телеведущей Опре Уинфри, в котором рассказали о якобы "расистских" настроениях в королевской семье.
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