Трамп заявил, что хотел бы побороться за пост президента США с Меган Маркл

17 марта, 2021, 10:58

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что возможное участие в выборах президента 2024 году актрисы Меган Маркл может подтолкнуть его вступить в кампанию

Об этом сообщает Fox News.

Таким образом бывший глава Белого дома прокомментировал слухи о том, что Меган Маркл уже встречалась с представителями демократов.

"Я надеюсь, что так и будет. Если это произойдет, то я еще больше буду настроен к тому, чтобы баллотироваться", - заявил Трамп.

Комментируя скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри ведущей Опре Уинфри, Трамп сообщил, что поддерживает королеву Великобритании.

"Я знаю королеву. Я встречался с королевой, и я думаю, что королева - потрясающая личность, и я не сторонник Меган", - заявил Трамп.

Неделю назад актриса Меган Маркл и принц Гарри дали скандальное интервью телеведущей Опре Уинфри, в котором рассказали о якобы "расистских" настроениях в королевской семье.

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