Таксисты попросили Зеленского включить их в Программу вакцинации от COVID-19

17 марта, 2021, 12:44

Таксисты попросили президента Украины Владимира Зеленского включить их во второй этап Программы вакцинации от COVID-19, который запланирован на апрель-июнь 2021 года

Об этом говорится в письме Украинского таксомоторной ассоциации (УТМА) к президенту.

"Члены общественных организаций таксистов в канун праздника таксиста обращаются к вам с просьбой помочь относительно включения в программу вакцинации работников, задействованных в сфере перевозки пассажиров на автомобильном транспорте Украины, а именно водителей автомобилей такси", - говорится в письме.

Так, в ассоциации просят включить таксистов во второй этап вакцинации, который запланирован на апрель-июнь этого года, поскольку, отметили в УТМА, водители такси входят в категорию работников с высоким риском инфицирования и распространения COVID-19.

По данным ассоциации, украинские таксисты ежедневно перевозят около 2 млн пассажиров, а в перевезннях задействованы около 220 тыс. водителей.

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