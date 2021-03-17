Таксисты попросили Зеленского включить их в Программу вакцинации от COVID-19
Об этом говорится в письме Украинского таксомоторной ассоциации (УТМА) к президенту.
"Члены общественных организаций таксистов в канун праздника таксиста обращаются к вам с просьбой помочь относительно включения в программу вакцинации работников, задействованных в сфере перевозки пассажиров на автомобильном транспорте Украины, а именно водителей автомобилей такси", - говорится в письме.
Так, в ассоциации просят включить таксистов во второй этап вакцинации, который запланирован на апрель-июнь этого года, поскольку, отметили в УТМА, водители такси входят в категорию работников с высоким риском инфицирования и распространения COVID-19.
- По данным ассоциации, украинские таксисты ежедневно перевозят около 2 млн пассажиров, а в перевезннях задействованы около 220 тыс. водителей.
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