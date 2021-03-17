Сутки в ООС: оккупанты девять раз обстреляли украинские позиции, пострадал военный

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных и станковых противотанковых гранатометов вблизи Водяного, что на Приазовье.

"В результате обстрела, боевое травмирования получил военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Защитника оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние здоровья военнослужащего - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Также из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия противник совершил обстрел неподалеку населенных пунктов Талаковка и Гнутово, а возле Павлополя - из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

В штабе также сообщили, что в пригороде Авдеевки и Лебединского враг обстреливал позиции украинских защитников из стрелкового оружия.

"В районе ответственности оперативно-тактического группировки" Север ", вблизи населенного пункта Южное вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минского договоренностями минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении .

В штабе ООС добавили, что на обстрелы противника украинские защитники отвечали огнем.

С начала текущих суток, 17 марта, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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