США вводят новые санкции против России из-за отравления Навального

17 марта, 2021, 15:49

Соединенные Штаты Америки вводят новые торговые санкции против Российской Федерации

Новые меры вводят из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального и Скрипаля в Солсбери, сообщает пресс-служба Министерства торговли США .

Американцы вводят санкции из-за применения Россией химического оружия против своих граждан. Санкции предусматривают новые экспортные ограничения на товары, связанные с национальной безопасностью.

"Применяя незаконные нервно-паралитические вещества против диссидентов как внутри, так и за пределами своих границ, российское правительство действовало грубо нарушая свои обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия и непосредственно подвергало своих граждан и граждан других стран смертельному риску", - говорится в заявлении.

В заявлении также говорится, что Министерство торговли стремится предотвратить доступ России к секретным технологиям США, которые могут быть использованы для ее деятельности в области химического оружия.

Напомним, в отчете разведки США говорится, что Россия пыталась дискредитировать тогда еще кандидата в президенты Джо Байдена с привлечением украинских политиков. Кроме того, утверждается, что Иран также пытался повлиять на американские выборы.

После этого стало известно, что США введут санкции против стран, которые пытались вмешиваться в президентские выборы.

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