США в ООН обвинили РФ в злоупотреблении участием в Совбезе для искажения ситуации в Крыму и на Донбассе

17 марта, 2021, 21:55

Представительница США при ООН Трина Саха заявила, со Россия злоупотребляет местом постоянного члена Совета Безопасности ООН с целью продвижения собственного видения оккупации Крыма и войны на Донбассе

Об этом Трина Саха сказала на организованном Россией неформальном заседании по Крыму по формуле Арри, передает "Укринформ" .

"Сегодняшняя встреча является продолжением злоупотребления Россией своим местом в Совбезе для организации мероприятий по украинскому вопросу, призванных исказить реалии разожженного Россией конфликта на востоке Украины и аннексии ею Крыма", - сказала Саха.

Представительница США отметила, что РФ стремилась с участием приглашенных отметить годовщину незаконного "референдума" 2014 года в Крыму. При этом Саха назвала "референдум" на оккупированном полуострове "грубым игнорированием РФ международного права" и Устава ООН.

Саха подчеркнула, что Россия не имеет поддержки большинства международного сообщества в вопросе Крыма и это подтверждают голосования в Генассамблее ООН. Зато суверенитет и территориальную целостность Украины поддерживает подавляющее большинство стран-членов ООН.

Представитель США призвали Россию "немедленно прекратить длительную агрессию в Украине и выполнить обязательства, которые она взяла на себя в соответствии с подписанными Минскими соглашениями, вернуть полный контроль над Крымским полуостровом Украине".

Напомним, ранее сообщалось, что США вводят новые санкции против России .

МИД России отозвал посла из Вашингтона "для консультаций" после новых санкций США.

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