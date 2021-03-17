США в ООН обвинили РФ в злоупотреблении участием в Совбезе для искажения ситуации в Крыму и на Донбассе
Об этом Трина Саха сказала на организованном Россией неформальном заседании по Крыму по формуле Арри, передает "Укринформ" .
"Сегодняшняя встреча является продолжением злоупотребления Россией своим местом в Совбезе для организации мероприятий по украинскому вопросу, призванных исказить реалии разожженного Россией конфликта на востоке Украины и аннексии ею Крыма", - сказала Саха.
Представительница США отметила, что РФ стремилась с участием приглашенных отметить годовщину незаконного "референдума" 2014 года в Крыму. При этом Саха назвала "референдум" на оккупированном полуострове "грубым игнорированием РФ международного права" и Устава ООН.
Саха подчеркнула, что Россия не имеет поддержки большинства международного сообщества в вопросе Крыма и это подтверждают голосования в Генассамблее ООН. Зато суверенитет и территориальную целостность Украины поддерживает подавляющее большинство стран-членов ООН.
Представитель США призвали Россию "немедленно прекратить длительную агрессию в Украине и выполнить обязательства, которые она взяла на себя в соответствии с подписанными Минскими соглашениями, вернуть полный контроль над Крымским полуостровом Украине".
- Напомним, ранее сообщалось, что США вводят новые санкции против России .
- МИД России отозвал посла из Вашингтона "для консультаций" после новых санкций США.
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