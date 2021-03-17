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Espreso.tvОбществоСмертельное ДТП с украинцами в Польше: в больницах восемь человек, двое - в коме

Смертельное ДТП с украинцами в Польше: в больницах восемь человек, двое - в коме


фото: ukrinform
Генконсул Украины в Люблине Василий Павлюк заявил, что по состоянию на 17 марта в трех больницах Подкарпатского воеводства на юге Польши продолжают находиться еще восемь украинцев

Об этом сообщает " Укринформ ".

"В больницах в Перемышле, Жешуве и Ярославе продолжают находиться восемь граждан Украины, двое из которых - в коме", - сказал Павлюк.

Он добавил, что до конца недели из больниц может быть выписано еще два человека, если их состояние улучшится.

Павлюк отметил, что для перевозки выписанных из больниц людей в Украине спецтранспорт пока не применился. Часть выписанных решила дальше не ехать в Украину, а вернулась к своим семьям, которые находятся в Польше.

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