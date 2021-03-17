Смертельное ДТП с украинцами в Польше: в больницах восемь человек, двое - в коме
17 марта, 2021, 14:22
Генконсул Украины в Люблине Василий Павлюк заявил, что по состоянию на 17 марта в трех больницах Подкарпатского воеводства на юге Польши продолжают находиться еще восемь украинцев
Об этом сообщает " Укринформ ".
"В больницах в Перемышле, Жешуве и Ярославе продолжают находиться восемь граждан Украины, двое из которых - в коме", - сказал Павлюк.
Он добавил, что до конца недели из больниц может быть выписано еще два человека, если их состояние улучшится.
Павлюк отметил, что для перевозки выписанных из больниц людей в Украине спецтранспорт пока не применился. Часть выписанных решила дальше не ехать в Украину, а вернулась к своим семьям, которые находятся в Польше.
- Напомним, в ночь на 6 марта в Подкарпатском воеводстве Польши перевернулся рейсовый автобус Познань-Херсон , в результате чего погибли 5 человек.
- ДТП, в результате которого в Польше погибли украинцы , вероятно, произошла из-за того, что водитель автобуса не справился с управлением.
- 6 марта 24 украинца, пострадавших в ДТП, вернулись в Украину .
- По состоянию на 8 марта в польских больницах находилось 25 пострадавших, из них двое - в тяжелом состоянии .
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