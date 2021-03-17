Смертельное ДТП с украинцами в Польше: в больницах восемь человек, двое - в коме

Об этом сообщает " Укринформ ".

"В больницах в Перемышле, Жешуве и Ярославе продолжают находиться восемь граждан Украины, двое из которых - в коме", - сказал Павлюк.

Он добавил, что до конца недели из больниц может быть выписано еще два человека, если их состояние улучшится.

Павлюк отметил, что для перевозки выписанных из больниц людей в Украине спецтранспорт пока не применился. Часть выписанных решила дальше не ехать в Украину, а вернулась к своим семьям, которые находятся в Польше.

Напомним, в ночь на 6 марта в Подкарпатском воеводстве Польши перевернулся рейсовый автобус Познань-Херсон , в результате чего погибли 5 человек.

перевернулся рейсовый автобус Познань-Херсон , в результате чего погибли 5 человек. ДТП, в результате которого в Польше погибли украинцы , вероятно, произошла из-за того, что водитель автобуса не справился с управлением.

погибли украинцы , вероятно, произошла из-за того, что водитель автобуса не справился с управлением. 6 марта 24 украинца, пострадавших в ДТП, вернулись в Украину .

вернулись в Украину . По состоянию на 8 марта в польских больницах находилось 25 пострадавших, из них двое - в тяжелом состоянии .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb