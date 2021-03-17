Шмыгаль призвал местные власти усилить карантин в случае увеличения госпитализаций

17 марта, 2021, 13:20

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал местные власти усиливать карантинные ограничения в случае увеличения заболеваемости или госпитализаций

Об этом Шмыгаль сказал во время заседания Кабинета министров, передает Еспресо.TV .

"Сейчас у нас работает адаптивный карантин, а это значит, что местные власти вправе усиливать карантинные ограничения. Поэтому я призываю местных руководителей не ждать указаний, а принимать необходимые решения. Видите увеличение больных, видите увеличение госпитализаций - вводите дополнительные ограничения", - сказал Шмыгаль.

Шмыгаль отметил, что такие решения могут быть не популярными, но, подчеркнул он, популярность точно не важнее жизни людей.

Премьер добавил, что властям на местах сегодня предоставлены все полномочия, как на уровне законов, так и на уровне правительственных решений, для введения карантина.

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