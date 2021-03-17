Рубан считает, что в Киеве нужно ужесточить ограничения на массовые мероприятия

17 марта, 2021, 10:02

Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что в Киеве хотят ввести дополнительные ограничения на спортивные и массовые мероприятия

Об этом он заявил в эфире "Украина 24", передает " РБК-Украина ".

"Некоторые ограничения необходимо вводить. Это прежде всего касается спортивных мероприятий. Где группа риска - люди от 20 до 40 лет, будут принимать участие в массовых спортивных мероприятиях. Это футбол, развлекательные центры и другие скопления людей на местах", - пояснил Рубан.

В частности, в Киеве хотят ввести дополнительные ограничения на спортивные и массовые мероприятия.

Напомним, что 11 833 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 17 марта.

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