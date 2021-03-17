Российский рубль упал после того, как Байден сказал, что считает Путина убийцей
17 марта, 2021, 20:09
Курс рубля обвалился после того, как президент США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста "является лиВладимир Путин убийцей?" и заявил, что Россия "заплатит цену" за вмешательство в американские выборы
Об этом повийдомляе российский сайт finanz.ru.
Доллар на Московской бирже подорожал на 86 копеек за 12 минут после того, как ABC News опубликовало интервью с Байденом.
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С 73,14 рубля за доллар в 14:06 рубль упал до отметки 74 на 14:18.
Отмечается, что рынок акций обвалился на 3,3% по индексу РТС и на 2% по индексу МосБиржи - рекордно с середины декабря.
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