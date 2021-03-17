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Espreso.tvОбществоРоссийский рубль упал после того, как Байден сказал, что считает Путина убийцей

Российский рубль упал после того, как Байден сказал, что считает Путина убийцей

Курс рубля обвалился после того, как президент США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста "является лиВладимир Путин убийцей?" и заявил, что Россия "заплатит цену" за вмешательство в американские выборы

Об этом повийдомляе российский сайт finanz.ru.

Доллар на Московской бирже подорожал на 86 копеек за 12 минут после того, как ABC News опубликовало интервью с Байденом.

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С 73,14 рубля за доллар в 14:06 рубль упал до отметки 74 на 14:18.

Отмечается, что рынок акций обвалился на 3,3% по индексу РТС и на 2% по индексу МосБиржи - рекордно с середины декабря.

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