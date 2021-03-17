Россияне в ТКГ заявили о готовности устранить с заседаний осужденную за терроризм "эксперта" из "ДНР", - Арестович

17 марта, 2021, 22:21

Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович сообщил, что Россия выразила готовность уотстранить от переговоров осужденную в Украине за терроризм "общественного эксперта" Майю Пирогову

Об этом он заявил в комментарии "Интерфакс-Украина".

"Российская делегация выразила готовность сделать так, чтобы Майя Пирогова больше не появлялась (на переговорах). Они были растеряны, но заявили, что, если консультации в рабочих подгруппах ТКГ требуют отсутствия определенных лиц, таких общественных экспертов, то они готовы это сделать (можно заменить), и говорить только с украинской стороной", - сообщил Арестович.

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Он добавил, что "все остальные подгруппы работали в штатном режиме".