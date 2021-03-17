Россияне в ТКГ заявили о готовности устранить с заседаний осужденную за терроризм "эксперта" из "ДНР", - Арестович
Об этом он заявил в комментарии "Интерфакс-Украина".
"Российская делегация выразила готовность сделать так, чтобы Майя Пирогова больше не появлялась (на переговорах). Они были растеряны, но заявили, что, если консультации в рабочих подгруппах ТКГ требуют отсутствия определенных лиц, таких общественных экспертов, то они готовы это сделать (можно заменить), и говорить только с украинской стороной", - сообщил Арестович.
Читайте также: Украина прервала работу политической подгруппы ТКГ из-за участия осужденной за терроризм "эксперта" из ОРДО, - Гармаш
Он добавил, что "все остальные подгруппы работали в штатном режиме".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти