"Ищут повод для новых санкций": У Путина отреагировали на отчет разведки США о вмешательстве РФ в выборы

17 марта, 2021, 13:14

В Кремле назвали безосновательным и несостоятельным доклад разведки США о России

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "РИА Новости".

"Материалы используются как повод, чтобы поставить вопрос о новых санкциях, мы учитываем любые сценарии развития ситуации и вынуждены принимать все меры", - заявил он.

По словам Пескова, Россия не имеет никакого отношения к каким-то кампаниям против кого бы то ни было из кандидатов.

Ранее американское разведывательное сообщество опубликовало отчет о вмешательстве в выборы президента США в 2020 году. Разведчики обнаружили, что кампании по дискредитации велись против обоих кандидатов в президенты .

По данным разведки, Россия вела дискредитационную кампанию против тогда еще кандидата в президенты Джо Байдена.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что опубликованный накануне отчет разведки США положил конец мифа о якобы вмешательстве Украины в американские выборы.

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