"Ищут повод для новых санкций": У Путина отреагировали на отчет разведки США о вмешательстве РФ в выборы
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "РИА Новости".
"Материалы используются как повод, чтобы поставить вопрос о новых санкциях, мы учитываем любые сценарии развития ситуации и вынуждены принимать все меры", - заявил он.
По словам Пескова, Россия не имеет никакого отношения к каким-то кампаниям против кого бы то ни было из кандидатов.
Ранее американское разведывательное сообщество опубликовало отчет о вмешательстве в выборы президента США в 2020 году. Разведчики обнаружили, что кампании по дискредитации велись против обоих кандидатов в президенты .
По данным разведки, Россия вела дискредитационную кампанию против тогда еще кандидата в президенты Джо Байдена.
Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что опубликованный накануне отчет разведки США положил конец мифа о якобы вмешательстве Украины в американские выборы.
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