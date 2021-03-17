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Espreso.tvСпорт"Имел прекрасную возможность забить, но не хватило везения", - Давид Пуцлин в "Футбольном формате"

"Имел прекрасную возможность забить, но не хватило везения", - Давид Пуцлин в "Футбольном формате"


фото: vorskla.com.ua
Полузащитник ФК "Ворскла" Давид Пуцлин поделился мнением относительно неожиданного поражения его команды в игре против "Днепра-1"

Об этом хорватский легионер рассказал в эксклюзивном интервью программе "Футбольный Формат" на телеканале Еспресо.TV .

"К сожалению, выиграть не смогли. Игра была очень тяжелая, с сильной командой. Надеюсь, что на следующей неделе сможем порадовать болельщиков.

Я имел прекрасную возможность забить, но в тот момент хорошо сыграл вратарь "Днепра-1". Мне не хватило везения. Во втором тайме мы играли лучше, на это повлияло удаление у соперника, но забить не смогли. Фокусируемся на следующей игре ", - поделился впечатлениями полузащитник ФК" Ворскла "Давид Пуцлин во флэш-интервью проекта" Футбольный Формат".

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