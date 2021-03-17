"Я в своем фейсбуке тоже матерюсь": Арахамия о нецензурной лексике Арестовича на требование писать на украинском

17 марта, 2021, 11:41

17 марта глава фракции "слуг" в Верховной Раде Давид Арахамия стал на сторону спикера украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича, который "послал" собеседника на требование писать на украинском сообщение об украинской делегации

Об этом председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил журналистам под стенами Верховной Рады, передает Еспресо.TV .

Журналистка спросила нардепа, как тот относится к нецензурной лексике в парламенте и быту, на что Арахамия с улыбкой ответил - положительно.

"Я очень люблю нецензурную лексику и злоупотребляю ею очень активно, но на камеру стараюсь минимизировать этот процесс", - отметил он.

Арахамия заметил, что негативно относится к внедрению штрафов за брань.

"Это народный язык, почему мы должны штрафовать людей, я не понимаю?" - ответил депутат.

Тогда журналисты спросили Арахамия, как он относится к скандалу с советником главы офиса президента Алексеем Арестовичем, который также занимает пост спикера украинской делегации в ТКГ, и позволил себе "послать" подписчика, который попросил его писать на украинском в соцсети.

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"Я не слышал вообще, что там было ... В своем фейсбуке? Смотрите, фейсбук-войны - это такой нормальный наш процесс, в котором мы живем, там люди могут ..." - начал отвечать Арахамия, когда журналистка перебила его , отметив, что Арестович - "лицо государства".

"Какое лицо? Когда человек хамит, я сам тяжело удерживаюсь", - сказал он.

Журналисты ответили Арахамия, что его коллега по фракции Евгения Кравчук назвал поведение Арестович свинством.

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"Смотрите, я не знаю, что там Евгения сказала, я просто говорю, что в фейсбуке есть свой" сетевой этикет ". И согласно этому "сетевому этикету "люди могут на своей странице, если какой-нибудь человек пришел учит вас жизни, начинает вас оскорблять, вы можете ответить, как вам угодно ", - сказал нардеп.

"Я в своем фейсбуке тоже могу материться, я вам сразу скажу", - добавил Давид Арахамия.

Отметим, 16 марта народный депутат от партии «Голос» Роман Лозинский вместе с еще полусотней параментарив инициировал депутатский запрос к президенту Владимиру Зеленскому об отстранении Арестовича с ТКГ.

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