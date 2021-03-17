"Я в своем фейсбуке тоже матерюсь": Арахамия о нецензурной лексике Арестовича на требование писать на украинском
Об этом председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил журналистам под стенами Верховной Рады, передает Еспресо.TV .
Журналистка спросила нардепа, как тот относится к нецензурной лексике в парламенте и быту, на что Арахамия с улыбкой ответил - положительно.
"Я очень люблю нецензурную лексику и злоупотребляю ею очень активно, но на камеру стараюсь минимизировать этот процесс", - отметил он.
Арахамия заметил, что негативно относится к внедрению штрафов за брань.
"Это народный язык, почему мы должны штрафовать людей, я не понимаю?" - ответил депутат.
Тогда журналисты спросили Арахамия, как он относится к скандалу с советником главы офиса президента Алексеем Арестовичем, который также занимает пост спикера украинской делегации в ТКГ, и позволил себе "послать" подписчика, который попросил его писать на украинском в соцсети.
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"Я не слышал вообще, что там было ... В своем фейсбуке? Смотрите, фейсбук-войны - это такой нормальный наш процесс, в котором мы живем, там люди могут ..." - начал отвечать Арахамия, когда журналистка перебила его , отметив, что Арестович - "лицо государства".
"Какое лицо? Когда человек хамит, я сам тяжело удерживаюсь", - сказал он.
Журналисты ответили Арахамия, что его коллега по фракции Евгения Кравчук назвал поведение Арестович свинством.
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"Смотрите, я не знаю, что там Евгения сказала, я просто говорю, что в фейсбуке есть свой" сетевой этикет ". И согласно этому "сетевому этикету "люди могут на своей странице, если какой-нибудь человек пришел учит вас жизни, начинает вас оскорблять, вы можете ответить, как вам угодно ", - сказал нардеп.
"Я в своем фейсбуке тоже могу материться, я вам сразу скажу", - добавил Давид Арахамия.
- Отметим, 16 марта народный депутат от партии «Голос» Роман Лозинский вместе с еще полусотней параментарив инициировал депутатский запрос к президенту Владимиру Зеленскому об отстранении Арестовича с ТКГ.
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