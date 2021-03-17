"То, что он сделал - это недопустимо, свинство": нардеп Кравчук о скандальных высказываниях Арестовича
Об этом сказала заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает " НВ ".
Она добавила, что не взяла бы работать Арестовича представителем украинской делегации.
Кравчук отметила на этой должности нужно обсуждать, как россияне блокируют переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе, а не попадать в скандалы из-за нежелания общаться на украинском языке.
Депутат добавила, что руководству фракции необходимо поднять эту тему и пригласить его на заседание.
"Так к нему и раньше были вопросы. В какой своей степени - он эффективен как коммуникатор: пишет, приходит на эфиры, объясняет. Нельзя сказать, что это ненужная (должность - ред.)", - сказала Кравчук.
- Напомним, что 16 ноября спикер украинской делегации в Трехсторонний контактной группе и советник главы ОПГ Андрея Ермака позволил себе послать "нах ** й" пользователя соцсети за требование разговаривать на украинском.
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