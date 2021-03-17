"Соперник имел красную карточку, мы должны были побеждать", - Дмитрий Резник в "Футбольном формате"

17 марта, 2021, 11:11

Голкипер ФК "Ворскла" Дмитрий Резник делись впечатлениями после неудачной игры против "Днепра-1" (0: 1)

Об этом вратарь полтавской команды рассказал в эксклюзивном интервью программе "Футбольный Формат" на телеканале Еспресо.TV .

"Обе команды играли за победу, тем более соперник имел красную карточку - мы должны были победить. Во втором тайме" Ворскла "не смогла дожать, поэтому мы, к сожалению, получили поражение.

Моменты были, особенно во втором тайме, но нам не хватило реализации ", - с грустью прокомментировал поражение Резник во флэш-интервью проекта "Футбольный Формат".

Напомним, в 17-м туре УПЛ "Ворскла" довольно неожиданно уступила в Полтаве команде "Днепр-1", играя с 52-й минуты в большинстве, после того, как у днепрян был удален Дуглас.

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