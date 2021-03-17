"Есть производство по ПриватБанку и Укрнафте": Грищук рассказал о состоянии расследования дел, в которых фигурирует Коломойский

17 марта, 2021, 10:15

Сейчас Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) расследует два производства, в которых фигурирует олигарх Игорь Коломойский

Об этом руководитель САП Максим Грищук сказал в интервью "РБК-Украина" .

Отвечая на вопрос, есть ли в украинских антикоррупционных органов дела, которые исследовали факты "коррупции" отдельно Коломойского, Грищук отметил, что "прямого ответа нет", поскольку САП расследует факту дела и нельзя говорить, что они против того или иного лица.

"У нас есть производство по ПриватБанку и Укрнафте, если принимать во внимание тех людей, которых вы назвали. Расследование в них продолжается", - сказал Грищук.

Он добавил, что по ПриватБанку пока реализован один из эпизодов, а по делу Укрнафты - продолжаются экспертизы.

"По Привату вот один из эпизодов реализован, есть еще несколько, в частности, в одном пока ждем ответа на международные запросы. По Укрнафте сложная ситуация - там назначены экспертизы. Часть из них до сих пор продолжается", - сказал Грищук.

При этом, по его словам, с американской стороной САП сотрудничает только в рамках международных договоров - в случае, если американская сторона направляла запрос на выполнение международного поручения. Однако, на вопрос, такие поручения были, Грищук ответил, что это тайна следствия.

Кроме того, Грищук отметил, что САП не работает "по указанию" президента Украины Владимира Зеленского, который провозгласил "борьбу с олигархами".

"Мы работаем по материалам, мы не работаем в угоду политическим моментам. Мы работаем только по материалам и по КПК (Уголовно-процессуальный кодекс - ред.). Именно эта антикоррупционная структура и создана, чтобы работать независимо от политических и других воздействий. Собрали детективы материал, прокурор считает, что этого достаточно для привлечения к ответственности, тогда и предъявляется подозрение. Как это, например, было в деле Привата: пришла экспертиза, сложился пазл, и мы сообщили о подозрениях ", - отметил Грищук.

Напомним, 5 марта США публично признали олигарха Игоря Коломойского причастным к коррупции и ввели ограничительные меры против него и его семьи

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