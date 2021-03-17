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Espreso.tvСпорт"Челси" - "Атлетико": где когда смотреть центральный матч дня в ЛЧ

"Челси" - "Атлетико": где когда смотреть центральный матч дня в ЛЧ


фото: Getty Images
Сегодня, 17 марта, римское "Лацио" сыграет на выезде против мюнхенской "Баварии" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV .

Первая встреча команд завершилась победой "Челси" над "Атлетико" в Испании со счетом 1: 0.

Жеребьевка четвертьфинала ЛЧ состоится в пятницу, 19 марта.

Лига чемпионов

1/8 финала. Ответный матч

17 марта

"Челси" (Англия) - "Атлетико" (Испания)

Первый матч 1: 0

Лондон, стадион "Стэмфорд Бридж"

Начало в 22:00

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2" и "Volia Football HD"

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