"Челси" - "Атлетико": где когда смотреть центральный матч дня в ЛЧ
17 марта, 2021, 07:45
Сегодня, 17 марта, римское "Лацио" сыграет на выезде против мюнхенской "Баварии" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Первая встреча команд завершилась победой "Челси" над "Атлетико" в Испании со счетом 1: 0.
Жеребьевка четвертьфинала ЛЧ состоится в пятницу, 19 марта.
Лига чемпионов
1/8 финала. Ответный матч
17 марта
"Челси" (Англия) - "Атлетико" (Испания)
Первый матч 1: 0
Лондон, стадион "Стэмфорд Бридж"
Начало в 22:00
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2" и "Volia Football HD"
- 17 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский "Реал" победил "Аталанту" из Бергамо.
- В параллельном матче английский "Манчестер Сити" одолел менхенгладбахской "Боруссию" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти