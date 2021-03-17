Путин утвердил вмешательства в выборы, чтобы повредить Байдену, - разведка США
Об этом ра этом говорится в докладе Аппарата директора Национальной разведки США, сообщает Голос Америки .
Американская разведка пришла к выводу, что Россия считала избрание Джо Байдена нежелательным для ее национальных интересов, поэтому направила свои усилия на то, чтобы подважить его президентскую кампанию. Зато в Кремле предпочитали победе Дональда Трампа, несмотря на некоторые шаги его администрации против России.
По оценке разведки, Кремль осуществил операции влияния на предвыборную кампанию в США. Эти действия были направлены на несколько задач: нанести вред Джо Байдену и Демократической партии, поддержать Дональда Трампа, подорвать доверие общества к избирательному процессу и усилить социальную и политический раздор в США.
Чиновники утверждают, что к этим действиям была причастна российская разведка, СМИ, сети троллей, а также лица, связанные с Украиной - в частности, депутат Верховной Рады Андрей Деркач.
В разведки есть информация, что Владимир Путин наблюдал за действиями депутата Верховной Рады Андрея Деркача, которого США впоследствии признали российским агентом.
"Мы считаем, что Путин держал под наблюдением деятельность Андрея Деркача - украинского депутата, который сыграл значительную роль в влияния России на выборы. Деркач связан с российскими чиновниками и с российскими спецслужбами", - говорится в документе.
Особое внимание разведка США обращает на развертывание медиакампании о якобы коррупционных связях Джо Байдена и его семьи с Украиной. При этом в США отмечают, что у них нет никаких доказательств, что к этому мог быть причастен правительство Украины.
Зато украинский депутат Андрей Деркач, Константин Килимник, который имел связи с ФСБ, и их соратники пытались использовать влиятельных людей в США и медиа, чтобы распространить свою историю среди американских чиновников и общества, - говорится в отчете разведки.
Также в документе упоминаются так называемые "Пленки Деркача" - аудиозаписи разговоров, которые имели целью доказать коррупционные действия Байдена в Украину. Американская разведка утверждает, что это было частью спланированной кампании по вмешательству в выборы США, которую держал под контролем Владимир Путин.
Несмотря на это, в Офисе директора национальной разведки уверяют, что в отличие от 2016 года, Россия не пыталась вмешаться в избирательную инфраструктуру через кибератаки. Также разведка утверждает, что у нее нет доказательств влияния на любой технический аспект голосования: регистрацию избирателей, заполнения бюллетеней, подсчета голосов или сообщения результатов.
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