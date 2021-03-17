Прокурор у нас не стал независимым, - Княжицкий о годе работы Венедиктовой

17 марта, 2021, 12:50

Нардеп фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий поделился своей оценкой относительно года работы генпрокурора Ирины Венедиктовой в должности

Об этом он сказал в кулуарах Верховной Рады, передает Еспресо.TV .

Княжицкий считает, что Венедиктова не выполнила свою миссию за год.

"Нет конечно. Мы же видим, что коррупция, политическая зависимость и много других факторов, которые существуют в этой стране - они продолжаются, поэтому я не думаю, что работа Венедиктовой как-то качественно отличается от работы других генеральных прокуроров, которые были в Украине. Поэтому что эта зависимость прокуратуры от власти, к сожалению, осталась. Прокурор у нас не стал независимым. И в этом самая большая неприятность ", - сказал нардеп.

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