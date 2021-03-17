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Прокуратура сообщила о подозрении депутату так называемого народного совета "ЛНР"

Прокуроры сообщили о подозрении "депутату народного совета ЛНР "по факту совершения действий, направленных на насильственное изменение, свержение конституционного строя и захват государственной власти, нарушение территориальной целостности и неприкосновенности Украины

Об этом сообщила пресс-служба Луганской областной прокуратуры.

По материалам следствия, 11 ноября 2018 года жительница Луганска приняла участие в "выборах главы и депутатов народного совета ЛНР", которые организовала и провела оккупационная администрация РФ.

В составе незаконно созданного органа - так называемого народного совета - депутат принимала участие в пленарных заседаниях комитетов, разрабатывала псевдозаконопроекты и принимала граждан.

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