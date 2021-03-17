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Espreso.tvМирПреступник в США напал на массажные салоны, восемь погибших

Преступник в США напал на массажные салоны, восемь погибших


фото: AP
В массажных салонах в американском городе Атланта произошли три стрельбы, в результате которых погибли по меньшей мере восемь человек

Об этом сообщает The Associated Press .

Через несколько часов после нападения полицейские задержали подозреваемого. Это 21-летний Роберт Аарон Лонг с Вудстока. В полиции пока нет данных о мотива преступника.

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