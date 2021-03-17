Преступник в США напал на массажные салоны, восемь погибших
17 марта, 2021, 07:18
В массажных салонах в американском городе Атланта произошли три стрельбы, в результате которых погибли по меньшей мере восемь человек
Об этом сообщает The Associated Press .
Через несколько часов после нападения полицейские задержали подозреваемого. Это 21-летний Роберт Аарон Лонг с Вудстока. В полиции пока нет данных о мотива преступника.
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