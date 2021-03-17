Правительство ведет диалог с ритейлерами, чтобы те не повышали цены на ключевые для населения товары, - Шмыгаль

17 марта, 2021, 13:32

Правительство ведет диалог с ритейлерами и торговыми сетями, чтобы те не повышали цены на ключевые для населения продукты питания и товары первой необходимости

Об этом премьер-министр Украины сказал во время заседания правительства, передает Еспресо.TV .

"Мы ведем диалог с ритейлерами, с торговыми сетями и сейчас один из ключевых участников рынка заверил нас, что не планирует поднимать цены на продукты питания, товары первой необходимости. Считаю, что это результат эффективного сотрудничества профильного министерства и представителей рынка", - сказал Шмыгаль .

В то же время, Шмыгаль отметил, что рост цен по некоторым группам товаров является обоснованным из-за уменьшенного предложения и сезонный фактор.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb