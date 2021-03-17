Правительство утвердило порядок зачисления части акциза с горючего до местных бюджетов

17 марта, 2021, 14:21

Кабинет министров утвердил порядок зачисления части акциза с горючего до местных бюджетов

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в Telegram.

"Правительство утвердило порядок зачисления в бюджеты органов местного самоуправления части акцизного налога с горючего, произведенное или ввезенное на территорию Украины", - написал премьер.

По его словам, только за первые 2.5 месяца года это даст дополнительные 1,2 млрд грн для местной власти на улучшение дорог, учебных заведений или медицины.

Шмыгаль отметил, что средства по акцизному налогу, накопленные с 1 января этого года, должны быть распределены по бюджетам общин в двухнедельный срок со дня вступления в силу соответствующего постановления. В дальнейшем 13,44% акциза от полного автоматически будут поступать в бюджеты, исходя из объемов реализованного горючего на соответствующей территории.

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