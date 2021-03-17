Правительство планирует отменить субсидии в безналичной форме: население будет получать средства по-новому
Проект постановления опубликован на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).
Согласно пояснительной записке к проекту постановления, оно предполагает полный переход на наличную выплату жилищных субсидий.
Отмечается, что в настоящее время действуют две модели денежной формы предоставления льгот и субсидий.
Первая форма - безналичная, когда средства перечисляются на счет Минсоцполитики, открытый в Ощадбанке, а оттуда направляются на счета предприятий-поставщиков коммунальных услуг.
Вторая форма - наличная, когда наличность выплачивается непосредственно на счет получателя в банке или через отделение Укрпочты. В таком случае расчеты за "коммуналку" потребитель проводит самостоятельно.
В документе отмечается, что в январе 2021 года субсидию получало почти 2,8 млн домохозяйств. Из них 2,6 млн домохозяйств - в денежной наличной форме. Таким образом, отмечают авторы документа, целесообразно перейти исключительно на денежную наличную форму выплаты субсидий.
В случае принятия проекта постановления, граждане будут обязаны самостоятельно оплачивать фактически потребленные ими услуги с учетом выплаченной им наличными жилищной субсидии. При этом государство прекратит выполнять несвойственные ему функции посредника между гражданами и исполнителями жилищно-коммунальных услуг.
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