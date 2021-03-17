Пожары на Луганщине: глава ВСК инициировал увольнение главы ОГА
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Я, как председатель ВСК, обязан инициировать вопрос об обращении к президенту Украины об увольнении председателя Луганской ВГА", - сказал Горбенко.
Он сообщил, что члены ВСК приняли решение об обращении к премьер-министру и президенту об освобождении Гайдая и Александра Стрюка с должности председателя военно-гражданской обладминистрации Северодонецка.
По словам Горбенко, ВСК также поддержала обращение в Совет национальной безопасности и обороны с просьбой заслушать Гайдая об организации деятельности по ликвидации последствий и о принятии решения о соответствии Гайдая занимаемой должности.
Председатель ВСК также сообщил, что комиссия решила обратиться к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой отстранить главу ГСЧС Луганской области Михаила Пшика от исполнения обязанностей.
- Верховная Рада 2 декабря 2020 года создала ВСК по расследованию причин возникновения в 2020 году масштабных пожаров на Луганщине.
- В июле и октябре 2020 года в Луганской области, на территории, подконтрольной украинской власти, произошли масштабные пожары, которые привели к человеческим жертвам, уничтожению частного имущества жителей и выгоранию больших территорий лесных массивов. В октябре в результате пожаров погибли 11 человек, пострадали 19.
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