Пожары на Луганщине: глава ВСК инициировал увольнение главы ОГА

17 марта, 2021, 16:08

Председатель временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию причин возникновения пожаров в Луганской области Руслан Горбенко инициирует обращение к президенту Владимиру Зеленскому об увольнении председателя Луганской областной государственной администрации - руководителя областной военно-гражданской администрации Сергея Гайдая

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Я, как председатель ВСК, обязан инициировать вопрос об обращении к президенту Украины об увольнении председателя Луганской ВГА", - сказал Горбенко.

Он сообщил, что члены ВСК приняли решение об обращении к премьер-министру и президенту об освобождении Гайдая и Александра Стрюка с должности председателя военно-гражданской обладминистрации Северодонецка.

По словам Горбенко, ВСК также поддержала обращение в Совет национальной безопасности и обороны с просьбой заслушать Гайдая об организации деятельности по ликвидации последствий и о принятии решения о соответствии Гайдая занимаемой должности.

Председатель ВСК также сообщил, что комиссия решила обратиться к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой отстранить главу ГСЧС Луганской области Михаила Пшика от исполнения обязанностей.

Верховная Рада 2 декабря 2020 года создала ВСК по расследованию причин возникновения в 2020 году масштабных пожаров на Луганщине.

В июле и октябре 2020 года в Луганской области, на территории, подконтрольной украинской власти, произошли масштабные пожары, которые привели к человеческим жертвам, уничтожению частного имущества жителей и выгоранию больших территорий лесных массивов. В октябре в результате пожаров погибли 11 человек, пострадали 19.