Появилось детское меню: Укрзализныця обновила питание в поездах "Интерсити"
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.
По словам директора филиала "Пассажирская железная дорога" Александра Перцовского, с 18 марта меню в поездах "Интерсити+" будет обновлено: изменятся мясные и вегетарианские ланчи и появится отдельное меню для детей.
По информации пресс-службы, специальное меню для детей было разработано совместно с партнерами WOG и Do & Co. Оно включает разноцветную пасту, куриный биток, овощные роллы и десерт. Обед будет подаваться в интерактивной упаковке.
Перцовский добавил, что рассматривается также введение различных видов сезонного меню, которые представляли бы Украину.
"Получая многочисленные положительные отзывы пассажиров о введении питания в поездах, не хотим останавливаться на достигнутом и вскоре предложим пассажирам путешествие по кулинарной Украине. В частности, будут разные меню, которые представляют региональные особенности и богатство нашей национальной кухни. Не обойдем вниманием и поезда дальнего следования, пилотный проект запустим уже этой весной", - цитирует пресс-служба слова Перцовского.
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