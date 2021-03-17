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Espreso.tvСпортПоветкин назвал ключевое условие проведения боя с Усиком

Поветкин назвал ключевое условие проведения боя с Усиком


фото: Getty Images
Россиянин Александр Поветкин заявил, что согласится боксировать против украинца Александра Усика только за большие деньги

Об этом сообщает Сhampionat.com .

По словам "временного" чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) в супертяжелом весе Александра Поветкина, он не слишком заинтересован во встрече с Олексанлром Усиком и согласится драться с украинцем только за большие призовые.

"Бои с Усиком, Гассиевым? Вряд ли. Много с кем является боксировать. Я не рвусь к таким боям. Если, конечно, скажут, давай, дадут хорошие деньги, то придется боксировать, а так я не хочу к боям с ними", - сказал Поветкин.

27 марта Александр Поветкин проведет реванш с британцем Диллиан Уайтом, которого он нокаутировал в августе 2020 года.

Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) и должен встретиться в поединке за титул "временного" чемпиона мира по Джо Джойсом из Великобритании.

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