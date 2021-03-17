Поветкин назвал ключевое условие проведения боя с Усиком
Об этом сообщает Сhampionat.com .
По словам "временного" чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) в супертяжелом весе Александра Поветкина, он не слишком заинтересован во встрече с Олексанлром Усиком и согласится драться с украинцем только за большие призовые.
"Бои с Усиком, Гассиевым? Вряд ли. Много с кем является боксировать. Я не рвусь к таким боям. Если, конечно, скажут, давай, дадут хорошие деньги, то придется боксировать, а так я не хочу к боям с ними", - сказал Поветкин.
27 марта Александр Поветкин проведет реванш с британцем Диллиан Уайтом, которого он нокаутировал в августе 2020 года.
Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) и должен встретиться в поединке за титул "временного" чемпиона мира по Джо Джойсом из Великобритании.
- Напомним, 30 декабря 2020 года Александр Поветкин заявил, что не хочет драться с Александром Усиком из-за дружеских отношения с украинцем .
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