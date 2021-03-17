Посол Украины: добиться возвращения Крыма - моральный долг Германии за нацистскую тиранию

17 марта, 2021, 13:29

Германия может и должна сыграть решающую роль в прекращении оккупации Крыма из-за нацистского прошлого, заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник

"Моральный долг Германии положить конец незаконной оккупации Крыма следует в первую очередь с исторической ответственности, хранящейся перед Украиной, за нацистскую тиранию, жертвами которой стали более восьми миллионов украинцев", - написал он в своей колонке для Berliner Zeitung.

"Крым сыграл трагическую роль в этой отягощенной колониальной истории, но сегодня немецкая общественность вряд ли осознает это. Германия дважды в прошлом веке оккупировала Крым с военной точки зрения", - напомнил украинский дипломат.

Мельник вспомнил завоевания полуострова в 1918 году, а также нацистскую оккупацию.

По его словам, немецкие оккупанты провели беспощадную кампанию уничтожения населения, во время которой были убиты сотни тысяч мирных жителей, в том числе 38000 крымских евреев.

"Нацистская тирания оставила кровавый наследство в Крыму. Эти забытые зверства еще нужно обработать. Принимая во внимание свое колониальное прошлое по Крыму, Германия сегодня играет первопроходную роль в прекращении путинского варварства и освобождения полуострова с его когтей", - написал посол.

Дипломат подчеркнул, что Германия может выполнить свою историческую ответственность перед Украиной - не только помянув миллионы украинских жертв нацистского террора, но "действуя сегодня мужественно и решительно, чтобы предотвратить новую трагедии".

"Федеративная Республика и ее союзники имеют множество политических и экономических инструментов, которые можно и нужно использовать, чтобы заставить Россию отказаться от аннексии Крыма и остановить ее агрессивное поведение. Крым - это лакмусовая бумажка, действительно ли немцы готовы брать на себя больше ответственности на мировой арене и бороться за международное право ", - резюмировал Мельник.

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