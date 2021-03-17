Послы ЕС согласовали новые санкции против России и КНДР - СМИ

17 марта, 2021, 17:14

Послы стран Европейского Союза одобрили новые санкции за нарушение прав человека против ряда стран, в частности России

Об этом в твиттере сообщает журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС дали зеленый свет очередной партии санкций по правам человека. На этот раз против 11 человек и 4 организаций из Китая, Эритреи, Ливии, Северной Кореи, России и Южного Судана", - пишет журналист.

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По его словам двух россиян, которые есть в списке, считают ответственными за "чистки геев" в Чечне.

Опубликовать решения должны 22 марта.

EU ambs have given green light to another batch of human rights sanctions. This time 11 people & 4 entities from #China , #Eritrea , #Libya , #NorthKorea #Russia & #SouthSudan . Publication on 22 March. The 2 Russians listed are responsible for the "gay purges" in #Chechnya . #LGBTI - Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 17, 2021

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