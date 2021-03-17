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Послы ЕС согласовали новые санкции против России и КНДР - СМИ

Послы стран Европейского Союза одобрили новые санкции за нарушение прав человека против ряда стран, в частности России

Об этом в твиттере сообщает журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС дали зеленый свет очередной партии санкций по правам человека. На этот раз против 11 человек и 4 организаций из Китая, Эритреи, Ливии, Северной Кореи, России и Южного Судана", - пишет журналист.

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По его словам двух россиян, которые есть в списке, считают ответственными за "чистки геев" в Чечне.

Опубликовать решения должны 22 марта.

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