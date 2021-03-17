Порывистый ветер, снег и дожди: прогноз погоды на 18 марта от Натальи Диденко
17 марта, 2021, 19:03
Четверг, 18 Марта, как собственно, и пятница, и суббота с воскресеньем ближайшие, будет холодным и влажным
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.
Температура воздуха 18-го марта в течение дня предполагается не выше +2°C...+5°C, на юге, в Приазовье и на Днепропетровщине +4°C...+9°C.
Ветер в Украине завтра завоет с северо-запада и будет порывистым.
В четверг ожидаются периодические осадки практически повсеместно в Украине, местами дождь и мокрый снег.
В Киеве 18-го марта будет облачная влажная холодная погода, днем около +3°C...+4°C.
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