Польша с субботы вводит общенациональный локдаун на три недели

17 марта, 2021, 17:28

Польша с 20 марта вводит общенациональный локдаун из-за ухудшения эпидемической ситуации и роста числа случаев коронавируса

Об этом заявил министр здравоохранения Адам Недзельский во время брифинга, сообщает пресс-служба правительства.

С 20 марта по 9 апреля на всей территории Польши:

будут закрыты кинотеатры, музеи и галереи, гостиницы, спортивные залы, фитнес-клубы, бассейны;

ограничат работу торговых центров;

все школьники, в частности ученики 1-3 классов, перейдут на дистанционное обучение.

По словам министра, ограничения усиливают накануне пасхальных каникул. Также Недзельский заявил, что количество случаев заражения британским штаммом коронавируса достигло 52%, тогда как во второй половине января оно составляло около 5%.

За прошедшие сутки в Польше зафиксировали 25 052 случай заболевания COVID-19 - самый высокий показатель с ноября.

В конце февраля Адам Недзельский заявил, что в Польше началась третья волна пандемии коронавируса. По его словам, одна из причин третьей волны - распространение британского штамма.

С понедельника, 15 марта, локдаун ввели в трех воеводствах, в частности в Варшаве и Гданьске.

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