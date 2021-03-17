Польша с субботы вводит общенациональный локдаун на три недели
Об этом заявил министр здравоохранения Адам Недзельский во время брифинга, сообщает пресс-служба правительства.
С 20 марта по 9 апреля на всей территории Польши:
- будут закрыты кинотеатры, музеи и галереи, гостиницы, спортивные залы, фитнес-клубы, бассейны;
- ограничат работу торговых центров;
- все школьники, в частности ученики 1-3 классов, перейдут на дистанционное обучение.
По словам министра, ограничения усиливают накануне пасхальных каникул. Также Недзельский заявил, что количество случаев заражения британским штаммом коронавируса достигло 52%, тогда как во второй половине января оно составляло около 5%.
За прошедшие сутки в Польше зафиксировали 25 052 случай заболевания COVID-19 - самый высокий показатель с ноября.
В конце февраля Адам Недзельский заявил, что в Польше началась третья волна пандемии коронавируса. По его словам, одна из причин третьей волны - распространение британского штамма.
С понедельника, 15 марта, локдаун ввели в трех воеводствах, в частности в Варшаве и Гданьске.
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