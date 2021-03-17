Почему в 2021 году будет расти спрос на энергоресурсы

17 марта, 2021, 09:00

Организация экономического сотрудничества и развития прогнозирует стремительный рост мировой экономики, на оптимистичные прогнозы уже отреагировала нефть

В 2021 году мировая экономика вырастет более 5,6%. Такой прогноз обнародовала Организация экономического сотрудничества и развития. К середине этого года мировое производство достигнет уровня, который был до пандемии. Не станет исключением и украинская экономика. Международное рейтинговое агентство S & P Ratings ожидает роста ВВП Украины в 2021 году на уровне 4 процента. После спада на 4,2% в прошлом году.

"Сейчас, слава Богу, по миру быстро идет вакцинация. К сожалению не у нас, а в других странах. И соответственно "локдауны" уйдут в прошлое. И экономика, которая в прошлые периоды стояла - будет работать. А соответственно восстановится. Сейчас довольно быстро растут цены на сырьевые ресурсы. Это, в частности помогает и нашей экономике расти. То есть металлы выросли в цене, аграрная продукция и т.п. ", - считает директор по политическим вопросам Киевской школы экономики Павел Кухта.

На оптимистичные прогнозы уже отреагировала нефть. Стоимость майских фьючерсов марки Brent на лондонской бирже уже достигла почти $ 70 за баррель. А на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной бирже выросла до $ 65 долларов. Прошлый год для нефтегазовой отрасли стал едва ли не самым сложным в истории. Пандемия и вызванное ею резкое падение спроса нанесло энергетическим гигантам десятки миллиардов убытков. Например, крупнейшая частная компания в мире Exxon Mobil за низких цен на нефть на фоне пандемии коронавируса по итогам прошлого года потеряла $ 22,4 млрд. Почти 20 млрд - потери Shell. Еще в сентябре прошлого года компания заявила, что планирует уволить до 9000 сотрудников. Впервые за десятилетия чистый убыток зафиксировала и британская British Petroleum. Хотя в предыдущем получила $ 10 млрд.

"Абсолютно все нефтегазодобывающие крупнейшие компании несли многомиллиардные убытки. Которые достигали от 5 до нескольких десятков миллиардов долларов США. К сожалению в Украине ситуация также была сложная. Пандемия, рекордные падения цен на углеводороды ", - говорит исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Артем Петренко.

Поэтому, кризисный период дешевых энергоресурсов, скорее всего подходит к концу. На очереди - и природный газ, считают эксперты. По их прогнозам рекордно низких цен, как в прошлом году летом, больше не будет. В целом украинцы поддерживают введение рынка газа, а лучшим способом защиты от скачков цен называют введение тарифа "ручной". Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного компанией "Gradus" по заказу Федерации работодателей нефтегазовой отрасли Украины. Большинство считает, что это позволит существенно увеличить добычу украинского газа, освободит государство от энергозависимости от России вместе с открытием доступа к европейскому газа. А также ускорит процесс евроинтеграции.