Пленки Вовка: дело главы ОАСК могут закрыть - ВАКС отказался продлевать срок следствия

17 марта, 2021, 18:56

17 марта Высший антикоррупционный суд отказал НАБУ в продолжении расследования дела о создании преступной организации и захвате власти главой Окружного админсуда Киева Павлом Волком

Об этом пишет Общественное.

Соответствующее решение принял судья Андрей Бицюк. Это постановление обжалованию не подлежит.

Отметим, по информации издания "Слово и Дело" в этот же день судья Бицюк получил предупреждение от Высшего совета правосудия за то, что он продлил следствие в отношении главы ОАСК Павла Вовка еще в сентябре 2020 года.

По информации, которую журналистам рассказали в Центре противодействия коррупции, член Высшего совета правосудия, докладчик по этому вопросу Алексей Маловацкий просил применить к судье Бицюку наказание в виде выговора с лишением доплат в течение месяца. В то же время дисциплинарная палата ВСП решила объявить судье лишь предупреждение. Указанное решение еще может быть пересмотрено на заседании ВСП.

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17 марта был последний день, отведенный на расследование дела. Теперь правоохранители должны объявить окончательное решение - завершить расследование или закрыть дело.

"Это может максимально негативно повлиять на ход дела, ведь ряд экспертиз до сих пор не завершены", отметили в Центре противодействия коррупции.

Напомним, НАБУ обвиняет руководство Окружного админсуда Киева, в частности его главу Павла Вовка, в многочисленных нарушениях закона: попытке узурпировать судебную власть в стране и неправосудных решениях в пользу политических элит и бизнесменов. Антикоррупционеры опубликовали записи разговоров судей ОАСК в качестве доказательства правонарушений.

По версии следствия, Вовк возглавил преступную организацию, целью которой был захват государственной власти. Этого хотели достичь, установив контроль над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВСП) и создав искусственные препятствия в их работе.

Напомним, 17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении в "создании преступной организации и захвате власти" главе Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины Зеновию Холоднюку.

15 января ВАКС продлил расследование дела о так называемых пленках ОАСК на два месяца - до 17 марта 2021 года.

Вовк отказался получать ходатайство об отстранении его от должности.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк назвал незаконным решение Высшего антикоррупционного суда о его принудительном приводе в суд. Так, решение принималось пять раз.

Отметим, 17 февраля Высший совет правосудия открыл дисциплинарное дело в отношении судей Высшего антикоррупционного суда Виктора Маслова, Игоря Строгого и Леси Федорак

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